Почему в некоторых странах Европы никогда не вешают на окна шторы - ВИДЕО
21 марта 2019 19:00 254
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Источник:Остроумно
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