Ролик с "пробежкой" гориллы взорвал Сеть - ВИДЕО
21 марта 2019 10:43 189
Блогер с ником Zander опубликовал в Сети ролик с гориллой, устроившей пробежку по своему вольеру. Животное встало на задние лапы и спешно пробежало по клетке, при этом забавно переваливаясь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ролик с гориллой стал вирусным. К настоящему моменту запись посмотрели более 5 миллионов человек.
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