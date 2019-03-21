Блогер с ником Zander опубликовал в Сети ролик с гориллой, устроившей пробежку по своему вольеру. Животное встало на задние лапы и спешно пробежало по клетке, при этом забавно переваливаясь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ролик с гориллой стал вирусным. К настоящему моменту запись посмотрели более 5 миллионов человек.

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