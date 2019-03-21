Новая вакцина от туберкулеза для взрослого населения России сейчас находится на этапе клинических исследований, а ее создание может завершиться уже в 2019 году. Об этом, как передает Day.Az, сообщила в четверг первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной государственной противотуберкулезной политике.

"Она [вакцина] прошла полностью этап доклинических исследований, первый этап клинических исследований, показала свою высокую эффективность, я думаю, в этом году мы закончим и второй этап клинических исследований, у нас с вами будет новая вакцина для взрослых людей", - сказала она, добавив, что разработкой вакцины занимаются специалисты из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Туберкулез - инфекционное заболевание человека и животных, возбудителем является микобактерия туберкулеза (палочка Коха). Чаще всего они поражают легкие, а иногда и нервную, мочеполовую, костную, пищеварительную системы, мозг, кожу, глаза. Болезнь передается воздушно-капельным путем и протекает, как правило, в скрытой форме, но в некоторых случаях приобретает открытую, активную форму инфекции.

Для профилактики туберкулеза используют скрининговые программы, медосмотр, проводят вакцинацию. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире заболевают туберкулезом 10 млн человек, каждый десятый - ребенок. Туберкулез остается основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно почти 4,4 тыс. жизней. По данным Роспотребнадзора, в России в 2018 году заболели туберкулезом более 61,5 тыс. человек, что на 7,7% меньше, чем в 2017 году.