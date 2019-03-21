За последние 30 лет заболеваемость астмой выросла почти вдвое. При этом большинству людей существующие лекарства не помогают или помогают слабо, а значит, растет интерес к вариантам немедикаментозного лечения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Многие специалисты связывают скачок заболеваемости с нездоровой диетой. Возрастает потребление так называемых омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в растительных маслах, и снижается потребление омега-3, которые преобладают в морепродуктах.

Ученые из австралийского Университета Джеймса Кука согласны с этой точкой зрения: в Австралии как и везде, люди едят все больше бургеров и картошки фри, и одновременно увеличивается число больных астмой.

Однако на Зеленом континенте остались уголки, не тронутые макдональдсовской культурой - просто потому, что у местного населения нет денег на покупку фастфуда Как правило, это нищие рыбацкие деревни. Примечательны они как раз тем, что их жители получают из пищи мало омега-6 и много омега-3

Австралийские специалисты изучили здоровье населения одной из таких деревень и обнаружили, что риск астмы там почти на 70 % ниже, чем в среднем по стране. Данное исследование не объясняет столь внушительную разницу, тем не менее, по словам ученых, логическое объяснение напрашивается само собой.

Исследователи в курсе, что в морепродуктах обнаруживают вредные примеси - последствия глобального загрязнения океана. Однако они полагают, что даже с учетом этого, преимущества употребления рыбы очевидны. Главное - не есть ее в жареном виде, а варить или готовить на пару.