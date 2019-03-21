Российские астрономы зарегистрировали три вспышки на Солнце. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии солнца Физического института имении П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) на своем сайте.

"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.

Как отмечается, индекс вспышечной активности достиг желтого уровня. Причем такой уровень регистрируется впервые за несколько месяцев.

В то же время, по словам ученых, детектор на одном из космических аппаратов, которые регистрируют солнечные вспышки, показал нестабильную работу, поэтому информация по вспышкам в скором времени будет переведена на данные с другого аппарата.