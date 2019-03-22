Ученые: Растения могут слышать
Ученым Тель-Авивского университета удалось обнаружить доказательства того, что растения слышат жужжание пролетающих мимо пчел и вырабатывают нектар в зависимости от их активности.
Об этом сообщает ScienceAlert, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.
Наблюдения за энотерой Друммонда показали, что в течение минуты после жужжания концентрация сахара в нектаре повышается на 20%. Более того, растения отличают звуки насекомых от остального шума.
Изначально исследователи предположили, что растения могут улавливать вибрации, чему способствуют куполообразные формы многих цветов. Ряд экспериментов с 650 растениями показал, что низкочастотные звуки, близкие к жужжанию, действительно изменяют поведение растений.
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