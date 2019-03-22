Ученые раскрыли одну из причин ожирения
Ученые из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса (США) пришли к выводу, что белковые молекулы семафорины, присутствующие в большом количестве в развивающемся у плода гипоталамусе, влияют на набор веса. Об этом пишет MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы знаем, что мозг, в частности область, называемая гипоталамусом, играет очень важную роль в регуляции потребления пищи и уровня сахара в крови", - объяснил профессор педиатрии Университета Южной Калифорнии Себастьен Буре.
Во время исследования доктор Софи Крозье проводила эксперименты на мышах, у которых блокировала сигналы семафоринов. После этого клетки мозга переставали расти должным образом. В конечном итоге это привело к повышению массы тела.
"Мы видим, что семафорины формируют развитие гипоталамических цепей, которые в конечном итоге регулируют потребление калорий", - заявила она.
Профессор Кембриджского университета Саад Фаруки, в свою очередь, проанализировал данные людей, страдающих ожирением. Он пришел к выводу, что у тех, кто столкнулся с проблемой лишнего веса в детстве, чаще, чем у здоровых людей встречались мутации в генах, которые участвуют в передаче семафорина.
Таким образом, исследование показало, что семафорины оказывают влияние на процессы, регулирующие вес.
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