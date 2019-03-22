Российские медики тестируют устройство, которое позволит пережившим инсульт пациентам набирать на компьютере тексты усилием мысли, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "НейроНет" Александр Семенов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Проект российских разработчиков "Нейрочат", по его словам, представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. Беспроводная гарнитура с электродами располагается у пациента на голове. Больной, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора, может набирать текст. Терминал может устанавливаться на кровати или инвалидном кресле пациента. Пациенты могут общаться с людьми, находящимися рядом, а также с помощью интернета.



"Разработка получила премию CES Asia как один из самых интересных и перспективных продуктов. В конце марта мы планируем представить проект на European Neuro Convention (конференция по нейротехнологиям - ред.) в Англии. Это будет первая презентация готового продукта международным заказчикам", - сообщил Семенов.

По его словам, первая опытная партия устройств составила несколько сотен аппаратов, ее разослали для тестовой апробации в ряд российских реабилитационных центров. В настоящее время идут переговоры о закупках и поставках устройства в российские центры.



"Серийное производство, по нашему прогнозу, начнется в конце весны-начале лета", - сообщил Семенов.

При этом он не исключил, что в будущем устройство может применяться в промышленности и в индустрии развлечений. "По отраслям - где есть взаимодействие людей и машин. Я думаю, коллеги на это пойдут", - сказал он.