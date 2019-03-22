Любой, кому доведется посетить библиотеку Joanina в португальском университете Коимбра ночью, может подумать, что в этом здании серьезные проблемы с летучими мышами.

Это правда, что там во множестве обитают обычные летучие мыши, известные также под названием "нетопыри", которые днем занимают пространство за книжными полками, а ночью кружат под высокими арочными потолками старинного здания, вылетают из окон и возвращаются обратно. Однако, это не представляет собой проблемы.

Как сообщает Смитсоновский институт, летучие мыши играют исключительно важную роль в сохранении рукописей, хранящихся в библиотеке, так что персонал вовсе не стремится избавиться от них. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет, какую именно играют роль летучие мыши в спасении редких книг.

Летучие мыши, живущие в этом здании, не наносят ущерба книгам, и, поскольку они ведут ночной образ жизни, обычно не доставляют никакого беспокойства посетителям. Значительно большую опасность для библиотечной коллекции представляют собой насекомые. Многие виды жуков, как известно, грызут бумагу, что может привести к катастрофическим последствиям для редких экземпляров книг и рукописей библиотеки, которые датируются XIX веком.

Летучие мыши, в сущности, выступают как естественная форма борьбы с вредителями: по ночам они устраивают себе пир из насекомых, которые в противном случае пировали бы редкими изданиями.

Библиотека Joanina пользуется известностью своей потрясающей архитектурой. Здание было построено до 1725 года, но когда в нем завелись летучие мыши - неизвестно. Сотрудники считают, что они наполняют залы шорохом своих крыльев по ночам по крайней мере с начала девятнадцатого столетия.

Хотя у этих животных нет никаких причин заботиться о библиотечном фонде, единственная угроза, которая с ними связана, это падающие фекалии. Сотрудники библиотеки защищают от них свои столы 18 века, накрывая их на ночь тканью, сделанной из кожи животных, а каждое утро убирают гуано с пола.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook