Предупреждение на выходе станции метро "Иншаатчылар" в Баку вызвало большой интерес пользователей социальных сетей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bizimyol.info, на выходе станции метро "Иншаатчылар" было размещено предупреждение женщине по имени Сабина. В предупреждении говорится, что если она не откажется от своих целей, то ее фотография будет передана в программу "Səni axtarıram", ведущей которой является Хошгедем Хидайятгызы.

Предупреждение вызвало интерес людей и стало обсуждаться в социальных сетях.