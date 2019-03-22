"Сабина, ты рушишь жизнь женатого человека" - Странное объявление в бакинском метро - ФОТОФАКТ
22 марта 2019 11:16 1 429
Предупреждение на выходе станции метро "Иншаатчылар" в Баку вызвало большой интерес пользователей социальных сетей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на bizimyol.info, на выходе станции метро "Иншаатчылар" было размещено предупреждение женщине по имени Сабина. В предупреждении говорится, что если она не откажется от своих целей, то ее фотография будет передана в программу "Səni axtarıram", ведущей которой является Хошгедем Хидайятгызы.
Предупреждение вызвало интерес людей и стало обсуждаться в социальных сетях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
06:14 1 144
Цветы, которые нельзя держать дома
-
21 Мар. 19:36 8 194
-
08:34 5 516
-
21 Мар. 19:34 4 228
-
21 Мар. 12:22 4 124
-
21 Мар. 21:08 4 078