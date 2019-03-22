В Сети опубликован ролик, в котором показано, как изменилась мода на обручальные кольца за последние 100 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, менее, чем за неделю видео от фэшн-медиахолдинга Mode посмотрели более 85 тысяч раз.

Судя по опубликованным ниже кадрам, можно сделать вывод, что с годами вычурные украшения утратили популярность, а на смену им пришли кольца с более лаконичным дизайном.

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