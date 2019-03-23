В центре галактики нашли загадочные гигантские объекты
Международная группа астрономов обнаружила новые структуры в Млечном пути, чье происхождение пока остается неизвестным. Эти образования, напоминающие трубы, были названы "дымоходами", они связаны с пузырями Ферми - двумя гигантскими областями слабого рентгеновского излучения, лежащими по обе стороны от плоскости галактики. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает издание Science News.
Структуры были найдены с помощью космического рентгеновского телескопа XMM-Newton. В ширину они достигают около 300 световых лет, излучают более яркое рентгеновское излучение и находятся вблизи плоскости галактики. По словам ученых, объекты представляют собой "выхлопные отверстия", через которые энергия из центра Млечного Пути утекает к основаниям пузырей Ферми. Однако происхождение этих труб пока остается неизвестным.
Пузыри Ферми были впервые описаны в 2010 году. Их диаметр составляет 25 тысяч световых лет, что сравнимо с размером небольшой галактики. В 2011 году астрономы предположили, что они возникли благодаря активности Стрельца А* - сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Согласно гипотезе, когда Стрелец захватывает звезду, часть материала выбрасывается в пространство в виде протонов, которые бомбят межзвездный газ, заставляя его излучать электроны. Электроны в свою очередь испускают фотоны в рентгеновском диапазоне.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на субботу
Гусейн Гасанов - самый популярный азербайджанец в Instagram - SHARE-BAZ
Папа Римский создал картину, посвященную миграции
Евросоюз указал Армении на ее место - ПОДРОБНОСТИ
Нежность чистого шелка: только в Азербайджане - ФОТО
"Facebook" "Messenger"ə yeni faydalı funksiya əlavə edib
Закир Гасанов на переговорах в Пакистане - ФОТО
Смерть как в кино: трагедия на азербайджанской границе
Экологическая катастрофа в Китае - власти перекрыли три реки
"Карабах" узнал время матча с "Зире"
США расширили санкции в отношении Ирана
Türkiyədə kütləvi vəkil həbsləri başlayıb
-
22 Мар. 08:34 9 752
-
22 Мар. 11:16 7 198
-
22 Мар. 12:32 4 236
-
22 Мар. 06:50 2 520
-
22 Мар. 09:49 2 329