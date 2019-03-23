С началом Великой Отечественной войны, когда от силы патриотического чувства советского народа зависело все его будущее, руководство страны приняло решение заменить "устаревший", по выражению самого И. В. Сталина, "Интернационал" новым государственным гимном, более соответствующим духу времени.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Интернационал", исполнявший роль официального гимна СССР с 1922 года на протяжении всего периода его формирования, олицетворял борьбу народа за свободу и призывал к пожару мировой революции. Задачей нового гимна стало усиление духовных скреп нации и обращение к державному сознанию страны, противостоящей мировому злу. Победителем конкурса, объявленного партией большевиков среди советских композиторов и поэтов, стал вариант гимна, написанный Сергеем Михалковым и журналистом Григорием Эль-Регистаном на музыку Александра Александрова. В свои законные права новый государственный гимн Советского Союза вступил с началом 1944 года, и за время своего существования претерпел несколько редакций. Однако немногие знают, что в истории страны был длительный период, когда государственный гимн исполнялся вообще без слов.

Советский гимн - словесный и бессловесный

"Союз нерушимый республик свободных/ Сплотила навеки великая Русь", - впервые раскатисто прозвучало по всей стране в новогоднюю ночь тяжелого военного 1944 года. Эти строки нового государственного гимна стали кодовыми в изменившейся системе координат будущего народа-победителя, все силы которого отныне были брошены на защиту, сохранение и длительное восстановление своего отечества, изнуренного и искалеченного фашистскими захватчиками. Однако со смертью И. В. Сталина 5 марта 1953 года и последовавшим за ней XX съездом КПСС в феврале 1956-го вновь резко изменившаяся государственная политика вынудила новое руководство страны, теперь уже возглавляемое Н. С. Хрущевым, вернуться к вопросу актуальности государственного гимна СССР.

Начиная с этого момента, по всей стране шел спешный демонтаж всех установленных Сталину монументов, имя почившего опального вождя стремительно вымарывалось из всех официальных названий и государственно значимых текстов. И строки гимна "Нас вырастил Сталин - на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил" в условиях развернувшейся борьбы против "культа личности" стали для партии по-настоящему серьезной проблемой.

Согласно утверждению исследователя А. П. Куропаткина, повторный конкурс на новый текст государственного гимна был негласно объявлен Н. С. Хрущевым еще в декабре 1955 года, до его официального разоблачения "культа личности". Финалистами тайного конкурса стали авторы М. В. Исаковский, М. Ф. Рыльский и все тот же С. В. Михалков. Однако в силу причин, так и оставшихся неизвестными, конкурс не был доведен до конца, и проблема государственного гимна "законсервировалась" на последующие два десятилетия. С 1956-го и вплоть до 1977 года в официальном тексте советского гимна так и оставались строки о Сталине, но их просто больше никто не слышал. Весь этот длительный период практически на всех официальных мероприятиях, требовавших исполнения государственного гимна, музыка звучала без слов.

Только 27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новую редакцию государственного гимна страны, предложенную неизменным Сергеем Михалковым, в которой больше ни слова не говорилось об "отце нации", зато прославлялась не упоминавшаяся прежде "Партия Ленина - сила народная", ведущая страну к торжеству коммунизма. Однако с 26 декабря 1991 года, знаменовавшего собой крах Советского Союза, прежнему государственному гимну вновь пришлось надолго замолчать, уступив место "Патриотической песне" Михаила Глинки. Но замолчать лишь затем, чтобы вернуться десятилетие спустя, в 2001 году, в третьей редакции все того же Сергея Михалкова - уже в качестве государственного гимна Российской Федерации.