1 сентября 1973 года в мавзолее на Красной площади раздался взрыв. Усыпальницу Ленина тут же оцепили сотрудники госбезопасности и закрыли для посторонних. Ни одна советская газета не написала об этом. До сих пор об обстоятельствах произошедшего почти ничего не было известно.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Взрыв

Днём, когда к мавзолею была устремлена длинная очередь из детей, в двери траурного зала беспрепятственно прошёл неизвестный мужчина - охранники приняли его за школьного учителя, сопровождающего свой класс. В связи с большим потоком посетителей в тот день безопасность была ослаблена, досмотреть неизвестного человека никто не догадался.

Оказавшись рядом с саркофагом, мужчина привёл в действие спрятанное под одеждой взрывное устройство, соединив контакты проводов.

В результате страшного взрыва погиб сам террорист и ещё двое посетителей - муж и жена, приехавшие в Москву из Астрахани. Четверых школьников увезли с места происшествия с тяжёлыми ранениями. Солдаты Кремлевского полка, которых отбросило взрывом, были контужены. Жертв могло быть и больше, однако основной удар приняло на себя бронированное стекло саркофага, установленное в апреле 1973 года. Тело Ленина при этом не пострадало.

Несмотря на то, что расследование взял под личный контроль председатель КГБ Юрий Андропов, следователям так и не удалось ответить на многие вопросы.

Кем был злоумышленник?

Террориста буквально разнесло в кровавое крошево - от его тела остались лишь рука и фрагмент черепа. В связи с этим идентифицировать личность оказалось возможно лишь по о клочкам документов, найденных рядом с останками. Было установлено, что взрыв устроил преступник-рецидивист, который ранее был осуждён на 10 лет лишения свободы.

Личность террориста по сей день официально не называется, однако как впоследствии обмолвился в одном из интервью экс-начальник 5-го управления КГБ СССР Филипп Бобков, данный мужчина приехал в столицу из Горловки.

Эту же версию подтвердил в своей книге генерал милиции Михаил Корниенко. Он вспоминал, что в 1973 году, когда он работал в прокуратуре Горловки, в ведомство поступил запрос из КГБ. Чекисты попросили поднять документы по убийству 23-летней местной жительницы, которая была найдена зарезанной в обнажённом виде в своей квартире. Подозреваемым по данному делу был сожитель горловчанки по имени Николай, ранее избивавший возлюбленную.

"Матери он сказал так: я уезжаю, но скоро обо мне услышит вся страна", - поделился с сотрудниками КГБ Корниенко. В ответ чекисты рассказали ему, что горловчанин совершил преступление в Москве. Через несколько дней выяснилось, что речь шла о теракте в Мавзолее.

Мотивы террориста

Основная версия следствия поначалу сводилась к тому, что смертник хотел повторить "подвиг" Герострата и войти в историю как человек, уничтоживший мумию Ленина.

Однако из рассказа Михаила Корниенко вырисовывается картина демонстративного самоубийства, предпринятого частично от отчаяния (ему грозил новый тюремный срок), частично из протеста против органов власти. Было установлено, что аммонал для производства взрыва Николай взял у своего приятеля, работавшего на шахте, сказав, что едет на рыбалку.

Отметим, что случаи "протестных" суицидов в мавзолее уже бывали. Например, в 1934 году крестьянин из Московской области Митрофан Никитин целился в труп Ленина из пистолета и при попытке помешать ему застрелился. В кармане Никитина нашли записку, в которой он упрекал советскую власть в том, что в деревнях люди голодают.

А в 1967 году похожий по почерку теракт в мавзолее устроил житель литовского Каунаса по фамилии Крысанов - взрывом тогда оторвало ногу итальянской туристке.

Теракт 1973 года стал последним серьёзным происшествием в мавзолее Ленина. В перестроечную и постсоветскую эпоху это хорошо охраняемое место уже не привлекало внимания террористов.