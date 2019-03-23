Ученые: Человек сможет жить в молодом теле до 130 лет
Биоинженеры стартапа Rejuvenate Bio из Гарварда приступили к первым практическим экспериментам по редактированию генетического материала живых организмов. Первыми живыми организмами, на которых будут поставлены такие опыты, стали собаки - для увеличения максимальной продолжительности жизни в ДНК структуру собак были добавлены фрагменты ДНК простейших организмов, главной особенностью которых является способность жить максимально долго даже в самой недружелюбной среде, сообщает Day.Az со ссылкой на Лайф.
В случае если "обратная" генная терапия сработает, то технология CRISPR-Cas9 в клинических условиях будет испытана на людях. Исследователи уже сообщают, что разработкой заинтересовались военные - для Минобороны США и других силовых ведомств с помощью генетического редактирования в ближайшее время могут быть созданы "суперсобаки", лишённые болезней и способные жить в два-три раза дольше, чем обычные животные.
Разработчики программы утверждают, что конечной целью экспериментов остается увеличение максимальной продолжительности жизни человека. Настроены биоинженеры оптимистично - по их прогнозам, если всё пойдет по плану, люди смогут жить до 130 лет с организмом 21-22-летнего человека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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