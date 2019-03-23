Marvel выставит на аукцион костюмы супергероев
23 марта 2019 06:23 119
Marvel Entertainment совместно с магазином Prop Store проведет аукцион костюмов и реквизита из сериалов про супергероев "Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак". Об этом сообщается на сайте компании.
Всего подготовлено более 750 лотов, в числе которых очки Мэтта Мердока, саи Электры, бионический протез руки Мисти Найт, маска Железного кулака, катана Коллин Винг.
"Реквизит и костюмы, созданные для этих сериалов, являются воплощением того, как комиксы оживают", - отметил представитель Marvel Майк Паскиулло.
Двухдневный аукцион состоится в августе 2019 года. На сайте магазина запустили обратный отсчет до начала торгов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
22 марта 22:49
Папа Римский создал картину, посвященную миграции
22 марта 22:35
Евросоюз указал Армении на ее место - ПОДРОБНОСТИ
22 марта 21:39
Нежность чистого шелка: только в Азербайджане - ФОТО
22 марта 20:51
"Facebook" "Messenger"ə yeni faydalı funksiya əlavə edib
22 марта 20:36
Закир Гасанов на переговорах в Пакистане - ФОТО
-
22 Мар. 08:34 9 825
-
22 Мар. 11:16 7 291
-
22 Мар. 12:32 4 351
-
22 Мар. 06:50 2 609
-
22 Мар. 09:49 2 379