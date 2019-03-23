Любитель представителей кошачьего рода запечатлел момент неудачной попытки завязать новое знакомство в исполнении дружелюбной кошки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Рыжий кот расценил вторжение в своё личное пространство, как угрозу и грозным взглядом предостерёг соплеменника от необдуманных действий, дав понять, что заводить легкомысленные знакомства не намерен.

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