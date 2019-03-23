Неудачная попытка завязать новое знакомство в исполнении дружелюбной кошки - ВИДЕО
23 марта 2019 10:10 166
Любитель представителей кошачьего рода запечатлел момент неудачной попытки завязать новое знакомство в исполнении дружелюбной кошки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com
Рыжий кот расценил вторжение в своё личное пространство, как угрозу и грозным взглядом предостерёг соплеменника от необдуманных действий, дав понять, что заводить легкомысленные знакомства не намерен.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
05:03 1 030
Кто устроил теракт в мавзолее Ленина в 1973 году
-
22 Мар. 12:32 4 710
-
03:31 3 879
-
22 Мар. 19:26 2 844
-
22 Мар. 22:35 2 459
-
22 Мар. 17:00 2 378