Мужчина одолжил возлюбленной телефон и уличил ее в измене
Пользователь Reddit под ником Ben_Levis рассказал, что уличил свою девушку в измене после того, как ее личные фотографии случайно перенеслись в его Google-аккаунт. Подписчики посочувствовали парню и посоветовали ему бросить обманщицу, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам мужчины, он давно замечал некоторые странности в поведении девушки, но не придавал им значения. К примеру, она была особенно близка со своими друзьями мужского пола, а также часто отказывала ему в близости.
Некоторое время назад девушка сломала телефон, поэтому автору пришлось одолжить ей свой. Все ее фотографии, хранящиеся на карте памяти, сохранились в аккаунте Google, принадлежащем Ben_Levis. "Вот как я узнал, что она изменяла мне с общими друзьями. Пожалуйста, разбудите меня", - переживал мужчина. Он ничего не сказал спутнице о своей находке.
Ситуация усложнилась тем, что автор поста год назад переехал к любимой в Канаду. Девушка предложила ему пожениться, чтобы остаться там навсегда. Мужчина попросил совета у подписчиков: несмотря на неудачу в отношениях, ему очень понравилась жизнь в другой стране, и он хотел бы остаться там надолго.
Большинство подписчиков посчитали, что автору поста следует поскорее забыть и девушку, и ее друзей. "Собирай вещи и уходи. Эта глава твоей жизни закончилась, брат. Переверни следующую страницу и продолжай", - утешали они его. Многие не сомневались, что обманщицу накажет судьба. "Несчастье, которое она понесет в своей жизни, будет вполне заслуженным возмещением за несправедливость, которую вы перенесли", - заявляли комментаторы.
Некоторые предположили, что возлюбленная Ben_Levis психически нездорова. "Она на самом деле сфотографировала себя во время измены?" - недоумевали они. Ряд комментаторов решил, что девушка чрезвычайно глупа и закомплексована.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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