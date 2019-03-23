Ветеринарный врач Бен Крэнк, находясь в природном заповеднике Ботсваны, стал свидетелем настоящей битвы между львицей и буйволами, которые не дали голодной хищнице растерзать своего детёныша, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Бен Крэнк, являющийся профессиональным фотографом успел сделать серию снимков ожесточённого противостояния, в ходе которого буйволы вынудили хищницу отпустить детёныша и спасаться от них бегством. Помимо фотографа за схваткой наблюдали многочисленные соплеменники обоих противоборствующих участников неравного противостояния. "18-летняя львица напала на молодого буйвола, но не успела утащить свою добычу, как была атакована двумя взрослыми родителями детёныша. Всё произошло очень быстро и львица бежала с места схватки", - написал Бен Крэнк в комментариях к снимкам.

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