Мама Эммы написала членам семьи письма, которые они должны были вскрыть после её смерти. Дочке она написать не успела, но оставила другое напоминание о себе.

Радостная Эмма Летт из Лестершира, Англия, стала готовиться к свадьбе, объявив о помолвке со своим женихом. Но через месяц семью потрясло страшное известие. У её мамы обнаружили рак лёгких. По словам врачей, женщине оставалось жить от года до двух лет.

В это нелёгкое время мама решила написать прощальные письма каждому члену своей семьи, чтобы они прочли их после её смерти. Но так вышло, что она скончалась раньше, чем успела написать дочке. Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом пишет Mirror.

Правда, женщина смогла оставить Эмме очень трогательный подарок. Девушка заказала себе на свадьбу туфли и уже заплатила за них полцены. А её мама тайно связалась с продавцом и выкупила их сама. Она попросила написать на обуви послание для дочки. Когда девушке доставили туфли в назначенный день, Эмма узнала про прощальный мамин сюрприз. Дочка взглянула на подошву с золочёными буквами и не смогла сдержать слёз.

"Я хотела сделать тебе подарок в день свадьбы. И эти свадебные туфли - мой подарок тебе. Надеюсь, у тебя будет волшебный день. Люблю и обнимаю, мама".