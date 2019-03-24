Желание уместить во рту как можно больше печенья довело девушку до смерти
Англичанка Бетан Гэскин умерла после участия в конкурсе с бисквитными печеньями. Об этом стало известно Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел 22 февраля в английском городе Бурне, графство Линкольшир. 24-летняя девушка была на вечеринке у подруги и решила принять участие в фуд-челлендже. По правилам испытания, участники должны уместить во рту как можно больше круглых бисквитных печений.
Во время конкурса еда перекрыла дыхательные пути Гэскин, она закашлялась и потеряла сознание. Друзья отвезли девушку в больницу, где она скончалась, пролежав пять дней в искусственной коме. Причиной смерти стал сердечный приступ и масштабное повреждение мозга. У нее осталась трехлетняя дочь.
Мишель Гэскин, мать погибшей, предупредила других людей об опасностях, связанных с фуд-челленджами. Она заявила, что получила много отзывов о том, что молодые люди по всему миру участвуют в похожем испытании с маршмеллоу.
В 2017 году сообщалось, что в США погиб участник состязания по скоростному поеданию пончиков. Он пытался затолкать в себя как можно больше еды и подавился. Согласно условиям конкурса, в течение 80 секунд участники должны съесть шесть пончиков, каждый из которых имеет диаметр 20 сантиметров и весит около 250 граммов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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