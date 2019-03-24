"Иван Грозный" - такое прозвище первый председатель КГБ и начальник ГРУ Иван Серов получил за тяжёлый и нелюдимый характер. Впрочем, это не мешало ему успешно выполнять служебные обязанности - вплоть до скандальной отставки в 1963 году. В отличие от сталинских наркомов госбезопасности, Серову сохранили жизнь. Однако у него отобрали партбилет и звание Героя Советского Союза. Что же стало истинной причиной увольнения руководителя двух советских спецслужб?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Рядом с Хрущевым

Резкие повороты судьбы Ивана Серова были нетипичны даже для сталинской эпохи, знавшей немало примеров стремительных карьерных взлетов. Выходец из вологодского крестьянства, с 1925 года Серов связал свою жизнь с Красной Армией, дослужившись за 10 лет до должности и. о. начальника штаба артиллерийского полка. По окончании в 1939 году Военной академии имени Фрунзе он неожиданно перешел в органы внутренних дел и уже через 7 месяцев возглавил наркомат внутренних дел Украины. За доблесть, проявленную при штурме Берлина, высокопоставленный офицер НКВД Иван Серов получил звание Героя Советского Союза. После войны он продолжал службу в Германии, впоследствии был назначен заместителем министра внутренних дел СССР. А когда умер Сталин, Серов стал одним из тех, на кого опирался пришедший к власти Никита Хрущев. Вчерашний подручный Берии помог Хрущеву не только в 1953-м, но и в 1957 году, во время конфликта с внутрипартийной оппозицией.

Иван Серов возглавил КГБ в 1954 году, а через 4 года его перевели на должность начальника другой спецслужбы - Главного разведывательного управления. Пользуясь личной близостью к Хрущеву, Серов нередко предостерегал говорливого советского лидера от "выбалтывания секретов" во время встреч с иностранцами.

Дело Пеньковского

В 1963 году ГРУ сотряс громкий скандал. Выяснилось, что подчиненный Серова полковник Олег Пеньковский - тайный агент британской и американской разведок. Именно благодаря его донесениям в США узнали о размещении советских ракет на Кубе. Процесс над разоблаченным шпионом проходил в условиях небывалой публичности, и в итоге Пеньковского расстреляли. Серов же лишился поста с формулировкой "потеря бдительности". Чтобы данное решение было более убедительным, на докладе в президиуме ЦК начальнику ГРУ припомнили его неблаговидную роль в депортации народов при Сталине.

Однако реальная причина отставки Серова была иной. В партии не могли не знать, что Пеньковский был принят на работу в разведку вопреки воле "Ивана Грозного". Серов заподозрил неладное уже после изучения биографии Пеньковского и не считал его подходящим для разведывательной работы. По этой же причине начальник ГРУ не давал полковнику серьезных поручений.

Из текста опубликованных в 2016 году тайных дневников Ивана Серова следует, что против него действовали враги в партаппарате, уже готовившие замену Хрущева Брежневым. Заговорщиками были секретарь ЦК КПСС Александр Шелепин и председатель КГБ Владимир Семичастный. Последний, как предполагал Серов, и спланировал провокацию с Пеньковским. Дело в том, что шпиона направили работать в ГРУ уже после того, как госбезопасности стало известно о его предательстве.

"Видимо, этот подлец был двойником, работая на американцев. И одновременно был сексотом у КГБ", - писал Иван Серов о Пеньковском.

Опала

Так или иначе, цель аппаратных интриг была достигнута - имя начальника ГРУ покрылось позором. 12 марта 1963 года он был лишен звания Героя Советского Союза без каких-либо объяснений. "Мы так решили", - заявил Серову видный деятель партии Фрол Козлов. Еще через месяц Серова понизили в воинском звании - погоны генерала армии ему пришлось сменить на генерал-майорские. Некоторое время бывший председатель КГБ служил в "почетной ссылке" в Туркестанском военном округе, однако в 1965 году он был уволен из вооруженных сил, а также исключен из партии, несмотря на 40-летний стаж. Долгое время Иван Серов безуспешно добивался восстановления в рядах КПСС и пытался доказать, что Олега Пеньковского внедрило в ГРУ ведомство Семичастного. Бывший руководитель спецслужб скончался за полтора года до распада СССР.