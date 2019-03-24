Диетологи рассказали, чем опасны свежевыжатые соки
Американские ученые из Академии питания и диетологии заявили, что чрезмерное употребление свежевыжатых соков может закончиться диабетом. Чтобы предупредить негативные для здоровья последствия, эксперты рекомендуют выпивать не более 1/2 стакана такого жидкого продукта в день, сообщает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.
По словам ученых, невозможно говорить, что овощные и фруктовые соки несут организму абсолютную пользу, поскольку они отрицательно влияют на уровень сахара в крови, а это в свою очередь может привести к диабету. Чтобы не нанести здоровью вреда, необходимо употреблять по половине стакана напитка в день, при этом специалисты рекомендуют добавлять в него оставшуюся после отжима мякоть. Это следует делать, поскольку в кожуре содержится большое количество полезных микроэлементов. Соковыжималка в процессе приготовления напитка снимает кожуру, в итоге в сок попадает слишком мало клетчатки.
Помимо этого эксперты не рекомендуют злоупотреблять свежевыжатыми соками людям с ожирением. Дело в том, что подобного рода напитки содержат немало калорий, что может привести к появлению новых лишних килограмм.
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