Эксперты уверены, что, помимо привычек, которые могут продлить жизнь, есть и те, которые негативно влияют на здоровье. Ученые отметили, что лидирующие позиции среди них занимают алкоголь, сахар и неправильный режим дня.

Как передает Day.Az, об этом пишет versiya.info.

Употребление большого количества сахара может очень плохо сказаться на здоровье организма. Ученые отмечают, что продолжительность жизни напрямую зависит от количества сахара, потребляемого ежедневно. Среди особо вредных продуктов были названы газированные напитки и соки.

Кроме того, среди 7 названных пагубных привычек не последнее место занимает неправильное питание. Блогер Сергей Юрьев указывает, что эффект от этой привычки очень долго незаметен. Однако он подчеркивает, что лучше недоесть, чем переесть, поскольку все ненужные токсины скапливаются в кишечнике.

Большую опасность представляет курение. По словам медиков, оно вызывает множество болезней, среди которых рак, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, заболевания легких и прочие. Кроме того, важно обращать внимание на активность в течение дня. Сидячий образ жизни способствует нарушению обмена веществ и даже развитию депрессии.

Важное значение имеет и режим дня. Эксперты советуют ложиться спать до полуночи, а вставать в 6-7 утра. Тогда человек будет полон сил и энергии. В сети граждане отмечают, что важнее собственное самочувствие. Некоторые говорят, что действительно лучше себя чувствуют, когда встают раньше. Однако другие заявляют, что способны продуктивно работать только во второй половине дня.

Злоупотребление спиртными напитками очень сильно вредит здоровью. Некоторые специалисты утверждают, что спиртное - это яд в любом количестве и виде. Интересно, но некоторые пользователи с этим не согласны. Они отмечают, что все зависит от индивидуальных особенностей организма, поскольку приводят множество примеров, когда человек всю жизнь употреблял алкоголь, но оставался здоровым.

Негативное влияние также имеет и употребление лекарств без особой необходимости. Многие люди из-за слишком стремительного темпа жизни не успевают уделять достаточно внимания своему здоровью, предпочитая выпить таблетку, чтобы унять боль. Однако Сергей Юрьев отметил, что следует вообще начинать работать со своим сознанием, чтобы избежать физического проявления неполадок в организме.