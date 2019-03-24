Ученые из Амстердамского университета обнаружили, что недосыпание влияет на откладывание дел на следующий день. Это связано с уменьшением способности организма управлять своим поведением, сообщает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

В эксперименте участвовали более 70 человек. Каждый сообщил о своем качестве сна и склонности к лени во время работы.

Оказалось, что недосыпание напрямую связано с более высоким уровнем откладывания дел на следующий день. Люди с низким уровнем самоконтроля имели более высокий уровень зависимости. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Psychology.