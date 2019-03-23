Наверняка вы уже знаете много рецептов овощных напитков. Это очень полезное дополнение к любой диете, особенно направленной на похудение. Во-первых, они содержат множество ценных ингредиентов и помогают ускорить метаболизм. Во-вторых, несмотря на низкую калорийность, овощные напитки помогают быстро утолить чувство голода.

Конечно, речь не идет об очередном "чудо-средстве", обещающем похудеть буквально за 1 ночь. Тем не менее овощные напитки помогают гораздо легче расправиться с лишними килограммами. Помимо этого, они обладают мочегонными и антиоксидантными свойствами. Это значит, что они помогают устранить задержку жидкости и вывести токсины из организма.

С другой стороны, благодаря высокому содержанию клетчатки эти напитки улучшают пищеварение и являются хорошей профилактикой такой проблемы, как запор. Итак, как вы видите, овощные напитки не только помогают бороться с лишним весом, но и укрепляют здоровье, а также нормализуют основные функции организма. Стоит их попробовать, не так ли?

Далее мы поделимся с вами рецептами 5 овощных напитков. Не прерывайте чтение!

Преимущества овощных напитков для похудения

К сожалению, многие из нас не едят зелень в рекомендованном количестве, а потому такие напитки - отличная альтернатива для поддержания здоровья.

Хотим сразу предупредить: не пытайтесь заменять ими основные приемы пищи или питаться только смузи. Ни к чему хорошему это не приведет. Ведь речь идет лишь о полезной "добавке". Она поможет вам восполнить дефицит антиоксидантов, энзимов и питательных веществ, которые необходимы для улучшения метаболизма и пищеварения.

1. Зеленый сок из шпината и огурца

Это один из самых полезных для похудения овощных напитков. Ведь оба его основных ингредиента богаты растительной клетчаткой, которая улучшает пищеварение и борется с повышенным холестерином.

Добавьте еще к этому свойства сельдерея и петрушки, и вы получите просто чудо-эликсир. Эти травы являются природными диуретиками, они помогают бороться с задержкой жидкости, а также улучшают кровообращение.

Ингредиенты

6 листьев шпината

1/2 огурца

2 стебля сельдерея

пучок свежей петрушки

стакан воды (200 мл)

Приготовление и способ употребления

Поместите все ингредиенты в чашу блендера и взбивайте пару минут.

У вас должен получиться однородный напиток без комочков. Процеживать не надо, так как в соке содержится ценная клетчатка.

Пейте 1 стакан натощак, как минимум 3 раза в неделю.

2. Сок из салата-латука и огурца

Это рецепт полезен не только для тех, кто хочет похудеть. Еще это отличное средство для очищения организма. Высокое содержание антиоксидантов помогает вывести токсины и улучшает работу печени.

Ингредиенты

6 листьев свежего салата

1/2 огурца

1 чашка воды (250 мл)

Приготовление и способ употребления

Порежьте листья салата и огурец.

Затем положите ингредиенты в чашу блендера и залейте стаканом воды. Взбивайте несколько минут.

Пейте этот напиток утром натощак или между завтраком и обедом.

3. Сок из моркови, петрушки и лимона

Этот вкусный напиток поможет вам вывести лишнюю жидкость из организма, а с ней и токсины. Также он борется с постоянным желанием что-то съесть и повышает физическую и умственную работоспособность.

Ингредиенты

2 моркови

веточка свежей петрушки

Сок 1/2 лимона

1/2 стакана воды (100 мл)

Приготовление и способ употребления

Почистите и порежьте морковь, затем положите ее в чашу блендера вместе с остальными ингредиентами.

Взбивайте на максимальной скорости, чтобы у вас получился однородный напиток.

Пейте его натощак или в те моменты, когда вам хочется что-то съесть между основными приемами пищи.

4. Сок из моркови, свеклы и шпината

Этот вкусный напиток является натуральным энергетиком, а потому лучше всего пить его с утра. Он зарядит вас бодростью на весь день и повысит работоспособность. Высокое содержание питательных веществ помогает худеть естественным образом, а также бороться с такими проблемами, как анемия или запор.

Ингредиенты

2 моркови

1 яблоко

1/2 средней свеклы

1 чашка воды (250 мл)

Приготовление и способ употребления

Хорошо помойте и порежьте все ингредиенты.

Затем поместите их в чашу блендера вместе со стаканом воды.

Взбейте, чтобы у вас получился однородный напиток.

Пейте его натощак по утрам, а также вместо полдника.

5. Сок из редиски, сельдерея и краснокочанной капусты

И наконец, завершает наш список овощных соков этот напиток красивого фиолетового цвета. Он не только поможет похудеть, но и очистит печень и желчный пузырь. В его состав входят редис, сельдерей и краснокочанная капуста - эти ингредиенты известны своими противовоспалительными и очищающими свойствами.

Ингредиенты

3 редиски

1 стебель сельдерея

6 листьев краснокочанной капусты

1 стакан воды (200 мл)

Приготовление и способ употребления

Сначала хорошо помойте все ингредиенты и порежьте их на кусочки.

Затем поместите их в чашу блендера и залейте стаканом воды.

Взбивайте на максимальной скорости пару минут.

Как только у вас получится однородный напиток, перелейте его в стакан и пейте.

Этот сок следует пить между завтраком и обедом, минимум 3 раза в неделю.

Как вы можете сами убедиться, эти натуральные овощные соки очень полезны не только для нашей фигуры, но и для здоровья в целом. Они утоляют чувство голода и помогают избавиться от всего "лишнего". Обязательно попробуйте их приготовить!