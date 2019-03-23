Имбирь и оливковое масло - одно из лучших натуральных средств для облегчения боли. А все благодаря полезным свойствам этих двух ингредиентов. В сочетании они обеспечивают мощное противовоспалительное и обезболивающее действие. Кроме того, имбирь и оливковое масло способствуют хорошему пищеварению и улучшению циркуляции крови. А еще это отличный диуретик.

Имбирь также характеризуется своими регенеративными и афродизиакальными свойствами. Корень имбиря часто используют в качестве приправы к блюдам, чтобы придать им пикантный вкус. А его особенный аромат делает имбирь еще и натуральным ароматизатором.

Витамины, минералы, гингерол...

Имбирь - это источник кальция, эфирных масел, аминокислот, фосфора и витаминов В и С, которые укрепляют иммунную систему организма. Гингерол (еще одно вещество, входящее в его питательный состав) полезен в борьбе с раком яичников и прямой кишки. Еще имбирь - это превосходное отхаркивающее средство, полезное при бронхите, астме, гриппе и других респираторных заболеваниях.

Так что если вы хотите заменить таблетки натуральными средствами, то сочетание имбиря и оливкового масла - отличный вариант! Мочегонные свойства этого лекарства позволят вывести лишнюю жидкость из организма (в том числе и из суставов, а это, как известно, уменьшает воспаление).

Имбирь и оливковое масло - идеальное сочетание для желудка и кишечника

Имбирь помогает при лечении диспепсии, метеоризма, желудочных спазмов и несварения. В сочетании с оливковым маслом его можно принимать при отравлениях, инфекционных и даже бактериальных заболеваниях кишечника. Еще оно улучшает аппетит.

Лекарство на основе имбиря и оливкового масла

Ингредиенты:

1 чашка свежего корня имбиря (150 г)

1 чашка оливкового масла (250 мл)

Способ приготовления:

Тщательно вымойте корень имбиря и оставьте его сушиться на 2 часа.

Налейте оливковое масло в форму для выпекания (или жаропрочную емкость).

Потрите корень имбиря (не очищая)

Добавьте тертый имбирь в оливковое масло и перемешайте.

Поставьте получившуюся смесь в духовку, разогретую до 150°С. Оставьте томиться на 2 часа.

По истечении указанного времени выньте емкость из духовки и дайте остыть.

Затем процедите, чтобы в ней не осталось кусочков имбиря.

Перелейте в стеклянную бутылку и храните в сухом, прохладном месте. Срок годности такой смеси - около шести месяцев.

Способы применения

Очень важно не превышать дозировку. Необходимое количество этого обезболивающего средства зависит от недуга, который вы собираетесь лечить.

При появлении симптомов тех или иных заболеваний такое имбирное масло очень выручит вас. А еще его запах отпугивает комаров и других насекомых (которые также могут быть переносчиками болезней)!

Артрит и мышечные боли

В качестве тонизирующего средства для тела и духа можете принимать по 2-3 капли этого домашнего средства. Если вы хотите облегчить мышечные боли или симптомы артрита, то вам понадобится такое же количество. Можете использовать его для наружного применения - делать массаж, а также принимать внутрь по 3 капли.

От метеоризма до бронхита

Когда речь заходит о диарее или повышенном газообразовании, то массаж с 1 каплей имбирного масла станет отличным решением. Если у вас синусит или боли в горле, то попробуйте сделать ингаляцию с 3 каплями этого средства. Оно облегчает выведение мокроты из легких, а значит, помогает вылечить бронхит, астму и грипп.

Что же касается эстетики, вы можете смело использовать имбирное масло (те же 3 капли) для борьбы с морщинами и растяжками на коже. Регенеративные свойства имбиря будут способствовать естественному восстановлению кожи.

Гипертония и повышенный уровень холестерина в крови

Регулярное потребление этого домашнего лекарства минимизирует риск развития гипертонии. Еще имбирь и оливковое масло полезны при повышенном уровне "плохого" холестерина в крови. Риск образования сгустков крови значительно снижается (а вместе с ним и риск развития атеросклероза). Так что перед вами идеальное средство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний!

А привычка ежедневно потреблять внутрь от 2 до 4 капель имбирного масла поможет предотвратить развитие хронических заболеваний.

Бесчисленные преимущества

Как видите, полезные свойства имбиря очень разнообразны. С его помощью можно облегчить свое состояние при различных заболеваниях. Антиоксиданты, витамины и минералы, входящие в состав этого корня, делают его лучшим союзником в борьбе за крепкое здоровье.

Попробуйте приготовить это имбирное масло заранее, чтобы оно всегда было у вас под рукой.