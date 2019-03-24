Люди, больные раком мозга, рассказали о первых симптомах внутричерепных новообразований, которые они изначально игнорировали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает PLOS One, ссылаясь на исследование лондонского Королевского колледжа.

Больные поделились, что их первыми симптомами стали проблемы с памятью и частая потеря равновесия. Многие люди списывали это на старение и не хотели обращаться к врачам.

Также исследователи установили, что больные не воспринимали непостоянные, но повторяющиеся симптомы.

Опрос показал, что многие из заболевших пошли в больницу только тогда, когда у них были подозрения на инсульт, деменцию или резко падало зрение.