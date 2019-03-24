В 1830 году русская армия возвела Акмолинскую крепость, на месте которой и возникла современная столица Казахстана. В 1863 году станица Акмолинская была провозглашена городом Акмолиниск, а с 1961 по 1992 называлась Целиноград. В 1992 городу вернули историческое название Акмола, а в декабре 1997 присвоили статус столицы. В 1998 году столица получила название Астана.

С 23 марта 2019 года по инициативе второго президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева столица Казахстана стала называться Нур-Султан.

Бишкек, столица Кыргызстана. Был образован в 1878 году на местности, где раньше располагалась кокандская крепость Пишпек. Во времена СССР назывался Фрунзе в честь советского военного деятеля. С 1936 года столица Киргизской ССР, в 1991 сменил название на Бишкек.

Анкара, столица Турции. Первоначально город назывался Анкира, а с 1073 года - Энгюрю, что с персидского переводится как изюм. В 1923 официально стал столицей Турции и получил привычное сейчас название Анкара.

Хельсинки, столица Финляндии. Основан в 1550 году. Торговый город Гелсингфорс (Helsingfors) - так изначально назвал город Густав Первый. В 1812 году Гелсингфорс объявлен столицей Великого княжества Финляндского, тогда входившего в Российскую империю. В 1917 году стал столицей независимой Финляндии и официально назван Хельсинки.

Вильнюс, столица Литвы. До 1918 назывался Вильня, так как располагался на реке Вилия. С 1920 по 1939 годы был в составе Польши под именем Вильно. После перехода СССР в 1939 стал называться Вильнюс.

Улан-Батор, столица Монголии. Город образован в 1639 году как Оргоо, то есть дворец, в русском звучании Урга. В 1706 году получил имя Их-хурээ, то есть Великий монастырь. С 1911 по 1924 год назывался Столичный монастырь, на монгольском Нийслэл-хурээ. В 1924 назван Улан-Батор, а с 1921 года - главный город Монголии.

Джакарта, столица Индонезии. На месте Джакарты когда-то располагалось поселение Сунда-Келапа, где в 1527 году войска султаната Демак победили португальцев. Сначала город носил имя Джаякерта, что на индонезийском означает "город благополучной победы". В 1619 голландцы построили на месте города Джаякерты крепость Батавия, а в 1621 - город с таким же названием. В 1942 Батавию переименовали в Джакарту, а в 1945 Джакарта стала столицей Индонезии.

Душанбе, столица Таджикистана. Был образован в 1925 году, с 1929 года носил имя Сталинабад, что означает город Сталина. С того же года - столица Таджикской ССР. В 1961 году переименован в Душанбе, а с 1991 получил статус столицы.

Осло, столица Норвегии. Построен в 1048 году под именем Осло ("устье реки Ло"). Назывался Христианей в честь короля Христиана IV с 1624 по 1925 годы. В 1814 объявлен столицей Норвегии, а в 1925 снова стал называться Осло.

Напомним, что 23 марта столица Казахстана официально переименована в Нур-Султан. 20 марта нынешний президент Касым-Жомарт Токаев предложил назвать Астану в честь Первого президента Казахстана, а через несколько часов парламент одобрил инициативу главы государства.