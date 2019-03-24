Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона в журнале Public Library of Science.

Авторы научной работы утверждают, что большинство пациентов, которым был поставлен диагноз "рак головного мозга", поначалу не обращали внимания на симптомы. Чаще всего они связывали "первые сигналы" с естественным старением организма. Это ухудшение памяти, неустойчивость вестибулярного аппарата, повышенная утомляемость, сонливость, неустойчивость походки, спутанность речи и пр. Несмотря на то, что симптомы были либо постоянными, либо регулярно повторяющимися, пациенты не воспринимали их всерьез.

Многие признавались, что откладывали визит к врачу, так как не хотели "беспокоить доктора по пустякам". Хотя в некоторых случаях симптоматика должна была насторожить пациентов - например, преследующие фантомные запахи. А некоторые из онкологических больных узнали о своем диагнозе только когда были доставлены в неврологические отделения клиник с симптомами инсульта или старческой деменции.

В заключение исследователи еще раз напоминают о важности ранней диагностики рака и предлагают при любых сомнениях обращаться к врачу.