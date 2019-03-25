Чем на самом деле вредна колбаса
Согласно последним исследованиям канадских ученых, все утверждения о вреде мяса для человеческого здоровья могут быть опровергнуты. Канадские диетологи уверены, что любая сбалансированная диета должна включать в себя мясо. Впрочем, речь идет не о колбасных изделиях или переработанных продуктах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на anews.com, исследования показали, что те люди, которые регулярно употребляют в пищу красное обработанное мясо, существенно повышают риск сердечных заболеваний.
Люди, привыкшие есть 3-4 кусочка ветчины или колбасы каждый день, повышают вероятность развития сердечной недостаточности как минимум на 20% по сравнению с теми, кто ограничивается одним кусочком обработанного мяса. В число способов обработки специалисты относят копчение, соление и вяление с использованием химических консервантов. В конечном итоге эти продукты могут быть опасны для сердца по причине большого содержания солей и консервантов в составе.
Также ученые считают, что деликатесы из обработанного мяса не должны появляться на нашем столе чаще 1-2 раз в неделю.
Не так давно во время конференции Американской кардиологической ассоциации доктора выступали с докладом, доказывающим связь гастрономических пристрастий и сердечных заболеваний. Как оказалось, в группе риска находятся именно любители фаст-фуда и обработанного мяса.
По словам ученых, виноваты как соли, так и консерванты или красители, которые добавляются в продукт при обработке. В случае, если вам сложно отказаться от колбасы или сосисок, стоит выбирать качественную продукцию проверенных производителей и обязательно обращать внимание на состав: в нем должно быть как можно меньше консервантов и соли.
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