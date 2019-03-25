Учёные давно предупреждают о том, что глобальное потепление несёт существенную угрозу сельскому хозяйству. И дело не только в потере урожая из-за засухи. Новое исследование показывает, что к 2050 году значительную часть урожая будут съедать полчища голодных насекомых, для которых рост температуры означает быстрый метаболизм и постоянную потребность в пище, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Команда под руководством Кертиса Дойча (Curtis Deutsch) из Вашингтонского Университета и Джошуа Тьюксбери (Joshua Tewksbury) из Университета Колорадо проанализировала, как насекомые-вредители, поедающие три основные сельскохозяйственные культуры - рис, кукурузу и пшеницу, будут реагировать на различные климатические сценарии. Их расчёты показали, что при увеличении среднегодовой температуры на один градус потери урожая будут возрастать как минимум на десять процентов, а в худших случаях на все двадцать пять. При этом повышение температуры на два градуса приведёт к потере 213 миллионов тонн зерновых.

"Когда температура растёт, метаболизм насекомых усиливается, поэтому они должны больше есть, а это нехорошо для посевов", - рассказывает в пресс-релизе соавтор исследования Скотт Меррилл (Scott Merrill) из Университета Вермонта.

Что касается интенсивности размножения вредителей, то тут прямой зависимости не существует. Дело в том, что для каждого вида есть комфортная температура размножения, при отклонении от которой увеличение численности насекомых снижается. Поэтому самые большие проблемы с урожаем могут начаться в районах с умеренным климатом, в то время как в тропиках влияние потепления будет не так заметно.

По прогнозам больше всего от активности вредителей пострадает пшеница, которую, как правило, выращивают в прохладном климате. А потери урожая риса, основное производство которого ведётся в тёплых странах, стабилизируются (при увеличении температуры на три градуса так как эти условия уже не будут комфортными для насекомых). Кукуруза выращивается в разных климатических зонах, поэтому её потери будут изменяться в зависимости от региона.

Наибольший экономический ущерб от нагрева планеты могут получить США, Франция и Китай, которые являются крупнейшими производителями кукурузы, а также выращивают много пшеницы.

Внимание учёных к трём сельскохозяйственным культурам не случайно: на кукурузу, рис и пшеницу приходится 42% калорий, потребляемых населением Земли. Таким образом, потери урожая могут вызвать нехватку продовольствия (и вооружённые конфликты), особенно в тех странах, где она ощущается уже сегодня. К счастью у фермеров ещё есть время, чтобы подготовиться к тяжёлым временам и вместе с наукой найти новые способы защиты растений от вредителей.

Подробные результаты исследования изложены в журнале Science.

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