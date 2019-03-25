Ученые назвали эффективный способ похудеть
Сочетание позднего завтрака с ранним ужином способствует снижению веса, выяснила научная группа из Университета Суррея в Англии. Об этом сообщает портал EurekAlert, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В ходе пилотного исследования ученые проанализировали, как изменение времени приема пищи влияет на рацион питания и метаболические процессы в организме, а также возможное развитие диабета и сердечных заболеваний. В эксперименте приняли участие 16 добровольцев в возрасте от 29 до 57 лет. Девять из них в течение десяти недель завтракали на полтора часа позже, чем обычно, и ужинали на 90 минут раньше. Остальные семь человек не меняли своих пищевых привычек. При этом все участники придерживались традиционного рациона питания и не соблюдали строгой диеты.
Выяснилось, что те, кто изменил время приема пищи, в среднем потеряли в два раза больше веса по сравнению с контрольной группой. Участники также отметили снижение аппетита и сокращение перекусов между приемами пищи.
"Хотя это исследование и небольшое, оно дало нам бесценное представление о том, как небольшие изменения во времени приема пищи могут принести пользу нашему организму. Уменьшение жировых отложений снижает шансы развития ожирения и связанных с ним заболеваний и таким образом существенно улучшает общее состояние организма", - заявил один из авторов исследования доктор Джонатан Джонстон.
Как отметили ученые, полученные результаты будут использоваться в более масштабных научных трудах о пищевых привычках.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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