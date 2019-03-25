Жительница Японии съела лепешку и попала в больницу с приступом анафилактического шока.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном журнале BMJ Case Reports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

43-летняя пациентка, чье имя не уточняется, откусила традиционную японскую лепешку окономияки, после чего у нее проявились приступы кашля, удушья, диареи и острых болей в желудке. Женщину немедленно госпитализировали. В больнице она рассказала, что во время приготовления лепешки использовала муку, которую уже год хранила в кладовке в незакрытой банке.

Эксперты взяли часть муки на экспертизу и обнаружили в порошковой смеси до 4,5 тысячи пылевых клещей на грамм продукта. Оказалось, что именно домашние паразиты стали причиной сильной аллергической реакции японки. Женщине ввели специальные препараты и прописали антигистаминные средства, после которых ее состояние здоровья быстро восстановилось.

Попадание с пищей большого количества микроскопических животных в организм человека способно вызвать тяжелые последствия - вплоть до летального исхода, отмечает Daily Mail. Аллергия на пылевых клещей имеет широкое распространение в регионах с тропическим и субтропическим климатом, где преобладают высокая температура воздуха и повышенная влажность.