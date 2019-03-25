Двое приятелей, рыбачащих в заливе Аутбек, вынуждены были спасаться бегством от крокодила, который отобрал их улов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Один из любителей острых ощущений запечатлел, как его приятель вёл неравное противостояние с крокодилом, вцепившимся мёртвой хваткой в попавшуюся на наживку рыбу баррамунди. Но рептилия в какой-то момент выпустила улов и принялась догонять, уходящую от неё добычу, обратив в бегство автора видеоролика.

Но впрочем погоня быстро прекратилась, так как водоплавающий хищник настиг улови сразу же утолил свой голод на глазах у получившего долю адреналина приятеля рыбака.

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