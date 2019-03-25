Все мировые религии, в том числе и ислам, стандартно призывают людей к миру. Но нельзя не признать очевидного факта, что с каждым годом на нашей планете становится все больше и больше оружия. Далеко не каждый человек желает с ним расставаться, несмотря на многочисленные декларации. При этом у каждой религии имеется свое, особое отношение к пистолетам, автоматам или ядерным бомбам. Что же ислам говорит об оружии? Об этом передает Day.Az со ссылкой на Русская Семерка.

Война против неверных

В первую очередь, следует понять, как священная книга мусульман регламентирует возможные военные действия между последователями пророка Мухаммеда и остальными людьми. Коран дает, в принципе, довольно четкие предписания относительно допустимости применения оружия в той или иной ситуации.

Стоит учесть, что священная книга мусульман была написана в первой половине VII века, когда горстка первых последователей пророка боролась за выживание, окруженная многочисленными недоброжелателями. Поэтому Коран не запрещает мусульманам вести военные действия против неверных.

При этом оружие может быть применено лишь в следующих случаях:

- необходимая самооборона;

- защита братьев по вере;

- предотвращение бунта, который может вызвать большее кровопролитие;

- прекращение бессмысленной гибели мирного населения;

- восстановление справедливости.

Вторая сура Корана "Аль-Бакара" содержит аяты, призывающие мусульман к соразмерному применению оружия в борьбе против неверных: "Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного" (аят 190) и "Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками" (аят 193).

Ислам запрещает своим последователям воевать против мирного населения: женщин, детей и стариков. А применение силы должно быть обоснованно и пропорционально понесенным потерям.

Носить оружие с собой

Законодательство многих стран не позволяет гражданам носить при себе огнестрельное или любое другое оружие. В Коране нет подобного ограничения. Пояснения на эту тему дал шейх Махир ибн Зафир аль-Кахтани в статье "Носить с собой оружие - это сунна?" (просветительский портал Muntaqa.info, дата публикации 11 июня 2017 года).

Иметь оружие при себе мусульманам разрешено везде, кроме Мекки. Причем, это относится не только к мечетям и общественным зданиям, но и к частным жилым домам, и ко всей территории города, священного для последователей ислама.

Если же человек находится в зоне военного конфликта или опасается нападения врагов, то Коран рекомендует ему носить при себе оружие. Четвертая сура "Ан-Ниса" содержит такие слова: "Когда вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, если вы укоротите некоторые из намазов (молитв), если вы опасаетесь искушения со стороны неверующих. Воистину, неверующие являются вашими явными врагами... Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию и своим вещам, дабы они могли напасть на вас всего один раз. На вас не будет греха, если вы отложите свое оружие, когда испытываете неудобство от дождя или больны, но будьте осторожны" (аяты 101-102).

Кроме того, без оружия не рекомендовано гулять в тех краях, где водятся опасные хищники или не менее кровожадные разбойники. Правда, если мусульманин уверен, что враги не нападут на него во время молитвы или мирного труда, то ношение винтовки (гранатомета или автомата) не обязательно.

Регулярно чистить

Не только мысли, тело и одежда верующего должны быть чисты, но и все предметы, которыми пользуется человек, следует содержать в полном порядке. Это относится и к пистолетам с кинжалами, которые необходимо регулярно очищать от грязи, смазывать.

"И оружие (у молящегося) не должно быть в нечистотах, не должно пачкать нечистотами его одежду в намазе, и не должно быть тяжелым настолько, чтобы препятствовать совершению поясных и земных поклонов, мешать смиренности. Как, например, пистолет, который носит солдат: если он придет так на общую молитву и совершит ее, то нет в этом проблем", - отметил в своем наставлении вышеупомянутый шейх Махир ибн Зафир аль-Кахтани.

Не направлять на мусульман

Естественно, правила обращения с оружием могут варьироваться в зависимости от того, на кого направлено дуло. Как и все религии, ислам также предполагает четкое разделение людей на братьев по вере и всех остальных. Такова природа людей: мы объединяемся в группы по тому или иному признаку, не доверяя чужакам и сторонясь посторонних.

Коран категорически отвергает саму мысль о возможности вражды между мусульманами. На портале Islamdag.ru 31 августа 2016 года была опубликована статья "Ангелы проклинают того, кто направляет оружие на своего брата", которую написал Мухаммад Султанов. Автор отметил, что ислам строго запрещает любые действия или высказывания, которые могут ослабить единство верующих.

Направлять оружие на мусульманина запрещено по двум причинам:

грешно запугивать брата по вере;

неосторожное обращение с автоматом, пистолетом или кинжалом может причинить серьезный вред.

Поэтому даже в шутку нельзя поворачивать дуло в сторону единоверца. Впрочем, это элементарное правило обращения с любыми предметами, опасными для жизни или здоровья людей.

Ядерный апокалипсис

Публицист Ильдар Мухамеджанов написал статью "Разрешает ли ислам использовать ядерное оружие?", которую опубликовало информационно-аналитическое издание "Ислам Сегодня.ру" 11 ноября 2015 года. Автор дал однозначный ответ на поставленный вопрос.

"Даже те богословы, которые допускают применение ядерного оружия, подчеркивают, что это можно сделать лишь в качестве ответной меры на ядерный удар, нанесенный по мирному населению", - утверждает Ильдар Мухамеджанов.

Известный богослов Мухаммад аль-Хасан аш-Шайбани (749-805 гг.) в своем сочинении "Китаб ас-сийар аль-кябир" привел обращение уважаемого халифа Абу Бакра к воинам: "Не совершайте предательства и не отклоняйтесь от истинного пути. Не уродуйте тела убитых, не убивайте ни ребенка, ни женщину, ни старика, не ломайте деревьев и не сжигайте их...Не разоряйте посевы, а сохраняйте их для пропитания. Вы можете встретить на своем пути людей, которые посвятили себя монашеской жизни. Оставьте их в покое".

Поскольку любое оружие массового поражения неизбежно приносит гибель мирному населению, большинство исламских мыслителей решительно отвергают возможность применения таких зарядов или ракет мусульманами. Это противоречит нормам морали.