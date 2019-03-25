Недавно изученный палеонтологами экземпляр Tyrannosaurus rex оказался самым крупным не только для этого вида, но и для наземных хищников вообще. И это лишь один из его рекордов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Останки описаны в научной статье, опубликованной в журнале под названием "Анатомический рекорд" (Anatomical Record).

Тираннозавр, прозванный учёными Скотти, был обнаружен в скалах Канады ещё в 1991 году. Однако на то, чтобы освободить окаменелость от оков твёрдого песчаника, не повредив её, ушло более десяти лет. Затем специалисты тщательно изучали останки. И вот теперь скелет, сохранивший 65% костей, полностью собран и скоро будет выставлен в музее.

Длина тела хищника, жившего 66 миллионов лет назад, впечатляет: 13 метров. Однако изучение костей ног преподнесло ещё больший сюрприз. Расчётная масса тела древнего ящера, как оказалось, превышала более 8800 килограммов.

"На данный момент именно этот тираннозавр является крупнейшим наземным хищником, известным науке", - утверждает первый автор статьи Скотт Персонс (Scott Persons) из Университета Альберты.

На этом фоне тот факт, что Скотти является самым большим динозавром, когда-либо найденным в Канаде, кажется не таким уж значительным.

Но есть и ещё один рекорд.

"Скотти - самый старый известный рекс, - объясняет Персонс. - Под этим я имею в виду, что на последнем праздничном торте у него было бы больше всего свечей".

Возраст хищника на момент смерти был определён по "годовым кольцам" на его костях. Правда, исследователи затруднились назвать точную "цифру в паспорте", но пришли к выводу, что Скотти был точно старше 28 лет (это был предыдущий рекорд возраста тирекса, установленный в 2004 году). Как объясняют учёные, для тираннозавра этот возраст может считаться зрелостью.

Однако этот рекорд может быть кажущимся. Авторы работы пришли к выводу, что прижизненный возраст многих динозавров может систематически занижаться из-за не слишком хорошей сохранности окаменелостей. Так что, быть может, под музейными сводами стоят и большие патриархи, чем Скотти.

К слову, тело хищника сохранило следы множества прижизненных травм. Когда-то ему ломали рёбра, а ещё травмировали хвост (возможно, это был укус другого тирекса). К тому же челюсть гиганта была поражена инфекцией. В общем, жизнь мезозойского "царя зверей" была тяжела и полна опасностей.