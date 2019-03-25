Как оказалось, чем больше этого вещества присутствовало в кровотоке мужчин, тем моложе выглядели их клетки. Аналогичным образом, эти же люди выглядели более крепкими физически, чем их сверстники с низкой долей эстрадиола в крови.

Что интересно, самые пожилые участники опытов имели максимально высокую концентрацию этого гормона, что может объяснять, как им удалось дожить до возраста в 85-89 лет. Мужчины с более низкими долями эстрадиола просто не дотянули до этой отметки и скончались заметно раньше.

"Если в будущем мы подтвердим, что половые гормоны дейсвтительно влияют на скорость старения мужчин, то мы должны проверить их работу, вводя в организм добровольцев тестостерон. Он будет постепенно превращаться в эстрадиол и мешать сокращению длины теломер", - заключает Йеп.