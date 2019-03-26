Сегодня звезды гороскопа призывают к максимальному консерватизму - окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме "медленно, но верно", спокойно разбираясь со старыми завалами. Переговоры могут оказаться успешными, только если в них вам надо не добиваться чего-то, а твердо стоять на своем. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам, зато идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком - в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.

Овен

Сегодня Овен, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: его представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Овен не владеет всей информацией или плохо просчитал варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует его. Так что главным правилом Овна в делах сегодня должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, он потеряет многое.

Телец

Сегодня - тот самый день, когда инициатива Тельца может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Телец совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: "Не умничай, не выделяйся!". Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон - и оказаться в чем-то виноватым.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется уподобиться герою фильма "Всегда говори "да". Ситуация потребует от них то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, сегодня согласие Близнецов будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Близнецов будет искренней, а слова - от души, зато выгода, которую Близнецы в итоге получат, окажется самой что ни на есть настоящей!

Рак

Все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Раку легче обычного! Его может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Раку сегодня переделать все, на что ему вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Рак продвинется далеко вперед.

Лев

Сегодня - день, когда окружающие будут настроены к Льву благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому если у Льва есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все его предложения будут приняты на "ура", но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Лев может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться - почему бы и нет?

Дева

Деве следует прислушиваться к советам окружающих - даже если она считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь ее от ошибок или же наоборот - натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный сегодня совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Дева не уверена, ей стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то - результат.

Весы

Звезды гороскопа советуют Весам держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Весов, исказит ее, а Весы в итоге будут ответственными за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Весам сегодня надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это им будет ой как непросто!

Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Скорпиону стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Скорпион сегодня сэкономит массу времени и сил. Ведь главное - не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Стрелец

Стрельцу следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Стрельца откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Стрельцу придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.

Козерог

Даже самые простые, рутинные дела у Козерога могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Козерогу будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Козерога могут возникать сбои, а его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы он сбережет.

Водолей

Водолея может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что сегодня слова Водолея будут неправильно восприняты, а его идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

Рыбы

День Рыб пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни они тяготятся бюрократией и писаниной, сегодня им следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Рыб, что такая деятельность пойдет им на пользу, более того - они сами будут неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, сегодня в Рыбах проснется настоящий бюрократ! Это поможет им привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook