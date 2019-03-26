Спасение медвежонка, застрявшего в дупле дерева, попало на камеры - ВИДЕО
26 марта 2019 10:15 169
Маленького косолапого пленника, забравшегося в дупло старого дерева спасли работники из организации защиты дикой природы в лесном массиве штата Вермонт, США, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com
Один из спасателей аккуратно вытащил детёныша из расщелины дерева и попытался накрыть его покрывалом. Но медвежонку явно не понравилось такое отношение к своей персоне и он всячески сопротивлялся. В конечном итоге спасатели укутали его и отвезли к ветеринарам.
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