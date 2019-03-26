Хозяйка белого кота, проживающая в Бангкоке, стоя на безопасном расстоянии, запечатлела противостояние своего смелого питомца с коброй, которая искала укрытия от жаркой погоды, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Кот, ранее встречавшийся со змеями, лишний раз продемонстрировал хозяйке свой смелый характер.

Кошачий хищник со спокойным видом занял уравновешенную позицию. Изогнув спину и опустив голову, кот показал опасному сопернику, что готов вступить в драку. Кобра, распустив свой капюшон, не смогла отвадить от себя упрямого питомца, после чего не стала накалять обстановку и скрылась в кустах.

"Мое сердце начало биться быстрее, когда я увидела, что мой кот напал на кобру. Он не испугался и прогнал её. Я думаю, что змея пыталась спрятаться от жаркой погоды и была дезориентирована под открытым небом", - написала в комментарии хозяйка воинственного кота.

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