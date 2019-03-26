Житель британского города Реддитч, графство Вустершир, долгое время принимал раковую опухоль на носу за след от укуса насекомого. Как сообщает издание Birmingham Live, новообразование так разрослось, что мужчине пришлось удалить глаз, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дэвид Хистон (David Histon), всю жизнь проработавший садовником, не придал значения появившейся на носу отметине, приняв ее за укус насекомого. Когда она увеличивалась, 66-летний мужчина мазал ее кремом. К тому времени, когда он решил показаться врачу, размер отметины вырос до полутора сантиметров.

Доктор заподозрил у мужчины рак кожи и направил его на биопсию. Процедура продлилась около семи часов, так как опухоль проникла очень глубоко.

На следующий день Хистону узнал, что ему удалят глаз, в противном случае опухоль может проникнуть в мозг. Операция прошла спустя две недели. Мужчине пришлось четыре месяца провести в больнице и пройти 20 сеансов радиотерапии.

Как только британца выписали из больницы, он попросил сына выложить в социальные сети пост об опасности рака кожи. "Если вы увидели на коже пятнышко, крапинку, родинку или бородавку, то сходите к врачу и проверьтесь", - призвал Хистон. Он добавил, что его супруга уже удалила четыре подозрительные родинки после его операции.

Бывшая медсестра Хистона отметила, что хотя пациент вошел в ремиссию, никто не может точно сказать, заболеет ли он раком снова.