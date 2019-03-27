В Москве мужчина скончался от передозировки виагры прямо во время встречи с любовницей.

Инцидент произошел в ночь на 25 марта. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом сообщает РЕН ТВ.

Придя в квартиру к возлюбленной, мужчина принял средство для повышения потенции. Однако доза оказалась слишком большой - когда пара перешла к делу, у него не выдержало сердце.

Женщина вызвала врачей скорой помощи, но они помочь не смогли и только констатировали смерть мужчины. Полицию пришлось вызывать уже самим медикам. Женщина вызывать стражей порядка отказалась, так как боялась, что о ее похождениях узнает законный муж.