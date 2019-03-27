В Москве мужчина умер во время встречи с любовницей
27 марта 2019 00:31 379
В Москве мужчина скончался от передозировки виагры прямо во время встречи с любовницей.
Инцидент произошел в ночь на 25 марта. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом сообщает РЕН ТВ.
Придя в квартиру к возлюбленной, мужчина принял средство для повышения потенции. Однако доза оказалась слишком большой - когда пара перешла к делу, у него не выдержало сердце.
Женщина вызвала врачей скорой помощи, но они помочь не смогли и только констатировали смерть мужчины. Полицию пришлось вызывать уже самим медикам. Женщина вызывать стражей порядка отказалась, так как боялась, что о ее похождениях узнает законный муж.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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