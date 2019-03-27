Впервые в мире хирург провёл операцию на мозге через Интернет
Чудо высокоскоростных 5G-сетей добралось до медицины, и 16 марта в китайском городе Санья хирург впервые в мире установил чип в мозг пациента, находясь за три тысячи километров от него. Об этом сообщает портал CGTN, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Операцию проводил доктор Линг Жипей из главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая на Хайнане. Он подключился к установленным в операционной палате экранам и вживил в мозг больного чип глубокой стимуляции, который необходим для определения состояния человека, имеющего болезнь Паркинсона.
Примечательно, что для связи использовался мобильный интернет, работающий по 5G-технологии, благодаря чему отсутствовали провалы в передаче видеосигнала, что могло привести к фатальным последствиям. После операции пациент пришёл в себя и сообщил доктору о своём хорошем самочувствии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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