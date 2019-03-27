Западные эксперты считают Усаму бен Ладена одним из главных идеологов современного международного терроризма, для которого война в Афганистане стала "начальной школой" перед последующими "университетами". Сам бен Ладен в разговорах с журналистами умышленно умалял свою роль в Афганской войне, тогда как многочисленные источники приводят данные о весьма разностороннем участии будущего основателя "Аль-Каиды"* в этом военном конфликте.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Американцы нам ничем не помогали"

В газете "Индепендент" в начале декабря 1993 годы была опубликована статья британского собкора "The Independent" на Ближнем Востоке Роберта Фиска, в которой он описывает свою встречу с Усамой Бен Ладеном, занимавшимся на том момент реализацией масштабных строительных проектов в Судане. По мнению Фиска, Бен Ладен в разговоре всячески старался приуменьшить свою значимость в событиях Афганской войны 1979 - 1988 годов.

Как рассказывал в интервью сам бен Ладен, в Афган он прибыл практически сразу после ввода туда Ограниченного контингента советских войск, будучи возмущенный таким развитием событий, и сражался на стороне моджахедов. Террорист признал, что занимался вербовкой и отправкой в Афганистан тысяч добровольцев-арабов из Алжира, Египта, Ливии, Кувейта, Ливана и других стран. Также он организовывал снабжение афганских моджахедов оружием и строительной техникой, непосредственно курировал возведение в горах складов под оружие и боеприпасы, госпиталей, строительство дорог, по которым передвигались боевики.

По словам Усамы бен Ладена, он не раз был на волосок от смерти, но погибнуть не боялся, потому что истинный мусульманин только и мечтает о подобной кончине - считается, что верующий, таким образом закончивший свою жизнь, немедленно попадает в рай.

В разговоре с Робертом Фиском бен Ладен отрицал всяческую связь афганских моджахедов с американскими спецслужбами, заверяя, что американцы отродясь им ничем не помогали. А уехал он в Судан из Афганистана после вывода оттуда контингента войск Советской Армии якобы из-за начавшихся разногласий, возникших среди лидеров повстанческих движений.

Что говорит досье National Security Archive

Из досье на Усаму Бен Ладена, хранящегося в американском архиве национальной безопасности (National Security Archive, г. Вашингтон) следует, что одно из самых ранних общедоступных документальных упоминаний бен Ладена ЦРУ приходится на 1996 год. Тогда Центральное разведывательное управление США обозначило этого одиозного персонажа как "исламского экстремистского финансиста, присоединившегося к Афганскому движению сопротивления в 1979 году". Кроме того, ЦРУ назвало бен Ладена "одним из самых значительных финансовых спонсоров исламской экстремистской деятельности в мире".

В персональном досье National Security Archive также есть упоминание о публикациях в "Нью-Йорк Таймс", где недвусмысленно обозначена роль самого ЦРУ в афганской биографии бен Ладена. Издание прямо указывает на то, что "... во время советской оккупации Афганистана, ЦРУ фактически помогло бен Ладену при поставках строительной техники через Саудовскую Аравию в Афганистан - для строительства комплекса Тора-Бора в качестве плацдарма для борьбы с советской властью". По словам бен Ладена, приводимым "Нью-Йорк Таймс", "...оружие [для моджахедов] было поставлено американцами, деньги - саудитами...".

Вовлекал в "джихад" неместных мусульман

Британский пакистанец, специалист по политике Южной Азии и Ближнего Востока Дилип Хиро в январской публикации 1999 года американского еженедельника "The Nation" писал, что Усама бен Ладен с самого начала участия Ограниченного контингента советский войск в войне в Афганистане занимался поставкой в ряды афганских моджахедов неафганских добровольцев, стремящихся присоединиться к антисоветскому "джихаду". По данным Хиро, таким образом к душманам Афганистана из других стран было "командировано" порядка 30 тысяч человек и с этим пополнением количество арабов и представителей иных этносов среди воюющих стало примерно равным.

Бен Ладен привлек 4 тысячи добровольцев из Саудовской Аравии и стал номинальным лидером афганских арабов. Он выстраивал дружеские отношения с руководителями радикальных исламских движений, в том числе, с муллой Мохаммедом Омаром, впоследствии верховным лидером "Талибана"(запрещенная организация в РФ). Помимо участия в партизанских действиях, бен Ладен занимался строительством дорог в районах, контролируемых моджахедами, восстановлением пещер в качестве мест хранения оружия и боеприпасов. Работая в тесном сотрудничестве с ЦРУ, Усама бен Ладен также собирал средства для антисоветского "джихада" у богатых жителей Саудовской Аравии, писал Дилип Хиро.