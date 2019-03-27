Внешняя разведка всегда предполагает двойную игру, без этого условия резидент рискует быть быстро разоблаченным. Однако иногда ситуация настолько запутывается, что непонятно какому государству разведчик приносит больше пользы.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Анатолий Голицын

Сотрудник советской внешней разведки Анатолий Голицын отвечал за страны НАТО. В 1961 году его отправили на работу в Финляндию. Но не прошло и года, как он обратился к резиденту ЦРУ в Хельсинки с просьбой о политическом убежище в США.

Голицын стал для американских спецслужб важнейшим источником информации. В частности, он выдавал европейских политиков, связанных с советской разведкой, а также агентов, работавших на СССР. Из-за него был разоблачен ценный советский агент в британской разведке - Ким Филби.

Однако некоторые аналитики ЦРУ считали, что этот человек "с феноменальной памятью" наряду с достоверными сведениями вбрасывал "хитро приготовленную дезинформацию". Есть мнение, что, выдав ЦРУ всю имевшуюся у него информацию, он начал "кормить" своих новых покровителей небылицами, выдумывая несуществующие агентурные сети.

Бывший сотрудник Второго главного управления КГБ СССР, позднее работавший на ЦРУ Юрий Носенко был уверен, что Голицын двойной агент Кремля, "напичканный дезинформацией". Правда сам Голицын называл Носенко двойным агентом, которым пожертвовал КГБ, чтобы его (Голицына) дискредитировать.

Антон Туркул

В прошлом генерал царской армии Антон Туркул как организатор и глава Русского Национального Союза Участников Войны вел активную борьбу с прокоммунистическими силами в Европе. Однако после Второй мировой его арестовала американская разведка по подозрению в связях с Москвой. В частности, была информация, что Туркул готовил покушение на Троцкого. Правда, расследование ничего не обнаружило и подозреваемый был освобожден.

В 1956 году Туркул участвовал в операции, которая, как считалось, выдала в нем двойного агента. В разгар Венгерского восстания через радиостанцию "Свободная Европа" было передано сообщение, в котором повстанцев призывали "держаться до последнего", обещая скорое прибытие американского оружия. В конечном итоге помощь так и не подоспела, а напрасно растративших свои силы венгров сломили советские войска. Парламентский Совет Европы тогда установил, что за дезинформацией стоял именно Туркул.

Вплоть до самой смерти Туркула в 1959 году так не было установлено на кого он работал. В различных источниках его называли сотрудником то британской, то японской, то германской разведок. Только в 1981 году благодаря раскрытым архивам было установлено, что Антон Туркул был агентом советской военной разведки и взаимодействовал с Рихардом Зорге.

Рихард Зорге

Советское руководство со времен работы Зорге в Японии относилось к нему с недоверием. А как иначе можно объяснить игнорирование информации, предоставленной группой Рамзая об оперативных планах германского командования, в частности, о сроках нападения на СССР? Георгий Жуков вспоминал слова, сказанные ему Сталиным о Зорге: "Один человек передает нам очень важные сведения о замыслах гитлеровского правительства, однако на этот счет у нас имеются некоторые сомнения. Мы им не доверяем, потому что, по нашим данным, это двойник".

Известно, что после 1937 года, когда возникла угроза расформирования резидентуры Зорге, сведения, пересылаемые разведчиком, попадали под гриф "политически неполноценных". В Кремле подозревали, что Зорге могли раскрыть и переманить на свою сторону американская или германская секретные службы.

Зорге действительно снабжал Берлин самой актуальной информацией о положении дел в Японии и Тихоокеанском регионе, он и обязан был это делать, так как работал под видом немецкого журналиста. Были там сведения и о советско-японских отношениях. Начальник внешней разведки Третьего рейха Вальтер Шелленберг писал, что "не было ни одного случая, когда Зорге пытался бы ввести в заблуждение германскую секретную службу".

Содействовал Зорге и Соединенным Штатам, к примеру, когда передавал информацию о планах Японии напасть на военно-морскую базу в Перл-Харбор. Некоторые исследователи объясняют эту помощь тем, что разведчик рассматривал США как потенциального союзника СССР в противостоянии с Германией. Впрочем, неизвестно, было ли сотрудничество Зорге с американской стороной постоянным.

Примечательно, что СССР долгое время не признавал Зорге своим агентом. Только в 1964 году Хрущев, посмотрев фильм французского режиссера Ива Чампи "Кто вы, доктор Зорге?", распорядился создать комиссию по изучению деятельности советского разведчика.

Николай Скоблин

В ряды НКВД Николай Скоблин попал в 1931 году. Вскоре в качестве разведчика он был заброшен в Германию. Сведения о его деятельности там крайне противоречивы.

В частности, Шелленберг писал, что благодаря дезинформации о заговоре в рядах Красной Армии, сфабрикованной в недрах РСХА и переправленной Скоблиным в СССР, был запущен маховик репрессий, который обескровил перед войной командование РККА. Сам глава внешней разведки Германии называл Скоблина "двойным агентом".

Правда советский разведчик Леопольд Треппер считал, что ложные сведения о готовящемся в рядах РККА военном перевороте Скоблин передал Гейдриху по заданию НКВД. По его словам, вернувшаяся обратно к Сталину фальшивка позволила ему расправиться с неугодными военачальниками.

Разнятся сведения и о смерти Николая Скоблина. По основной версии после разоблачения он был устранен агентами НКВД, однако Судоплатов полагал, что разведчик погиб при бомбардировке Барселоны франкистской авиацией .

Анатолий Гуревич

В 1940-х Анатолий Гуревич (псевдоним Кент), один из активных членов "Красной капеллы", по заданию ГРУ работал во Франции, где создал свою разведгруппу. Однако в 1942 году его разоблачило гестапо, и он был вынужден принять новые правила игры.

Но Гуревич не только сумел предупредить Москву о провале, но и через австрийского шифровальщика создал дополнительный канал связи с Центром. Являясь узником немецких спецслужб, Гуревич по заданию ГРУ продолжил вербовку сотрудников военных и правительственных учреждений рейха.

Тем не менее в СССР Кента подозревали в сотрудничестве с гестапо: у Центра были серьезные претензии к получаемым от него шифровкам. Советской миссии, ехавшей на встречу с Гуревичем, предписывалось: "При его появлении о ваших подозрениях ему не говорите, окажите ему хороший прием, но от себя не отпускайте. Если потребуется - заключите Кента под стражу".

В 1947 году по возвращении в СССР Гуревич был осужден на 20 лет лагерей. Даже после досрочного освобождения в 1960 году советские власти долгое время игнорировали разведчика. Только 1991-м Генеральная прокуратура СССР сняла с него все обвинения и полностью реабилитировала.

Виктор Богомолец

Считается, что бывший белый офицер Виктор Богомолец был завербован британской секретной службой МИ-6 в 1921 году в Стамбуле. Правда, уже через 13 лет совместной работы британцы потеряли к Богомольцу всякий интерес и разведчик со своей агентурой на долгое время оказался в подвешенном состоянии.

В 1945 году Богомолец начал работать на Советский Союз, куда он передавал ценную информацию, полученную по каналам британской разведки. Впрочем, в начале 50-х с "Британцем" (такова была кличка Богомольца) прервала связь и советская разведка. До конца своих дней Богомолец проживал во Франции.