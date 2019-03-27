Сотрудники Биомедицинского исследовательского института при Вашингтонском университете протестировали перспективное вещество для мужских противозачаточных таблеток - 11-бета-метил-19-нортестостерона додеклаблонат (11-бета-МНТДК), представляющее собой модифицированный тестостерон со свойствами прогестеронов и мужских половых гормонов.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет planet-today.ru.

В тестировании принимали участие четыре десятка здоровых мужчин. Десяти из них давали плацебо, остальным тридцати - 11-бета-МНТДК в разных дозировках.

"Уровень тестостерона у мужчин из экспериментальных групп снизился до показателей, характерных для андрогенной недостаточности, однако мужчины, при этом, не жаловались на какие-то выраженные побочные эффекты. Среди легких нежелательных симптомов отмечались такие, как повышенная утомляемость, появление угрей и головная боль. У пятерых мужчин снизилось либидо, а двое пожаловались на проблемы с эрекцией. Но половая активность среди участников исследования в целом не снизилась", - рассказывают авторы исследования, отмечая, что никто из мужчин не прервал прием экспериментального препарата раньше времени.

За двадцать восемь дней, в течение которых осуществлялся эксперимент, нельзя оценить изменения в выработке сперматозоидов, т.к. сперматогенез длится шестьдесят-девяносто дней, однако общие результаты теста вполне удовлетворительные - создание нового мужского контрацептива осуществляется по плану, так что противозачаточные таблетки для мужчин могут появиться в продаже в течение следующих десяти лет.