Раннее введение арахиса в рацион ребёнка поможет ему в дальнейшем избежать аллергии на этот продукт. К такому выводу пришли представители Американской академии педиатрии, в отчёте которых были обобщены результаты сразу нескольких последних исследований на эту тему, сообщает МХ.

Доктор Фрэн Грир из Висконсинского университета в Мадисоне заявил, что текущие рекомендации педиатров опровергают предыдущие, согласно которым родителям советовали избегать аллергенных продуктов в рационе ребёнка как минимум до года, а то и вовсе до двух лет.

По словам Грира, такие продукты стоит начинать давать детям до 12-месячного возраста. Как показали исследования, средний возраст введения в рацион таких продуктов составил семь месяцев, а часть детей и вовсе получали арахис уже в 4 месяца. По мнению учёных, это поможет организму ребёнка развить толерантность к аллергену.

Напомним, арахис - один из самых аллергенных и тяжёлых продуктов питания. Аллергия на него является самой распространённой причиной анафилаксии после приёма пищи.