У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились близнецы от разных отцов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Об этом стало известно после теста ДНК, который проводился при регистрации новорожденных в отделении полиции. Он показал, что супруг женщины приходится отцом лишь одному ребенку. Мужчина уже заметил, что один из близнецов совсем не похож на него, и тест лишь подтвердил его подозрения.

Муж попытался получить объяснения от жены, однако она отвергла его обвинения и предположила, что он сфальсифицировал результаты теста. Позднее женщина призналась, что однажды изменила ему с другим мужчиной, который и стал отцом одного из близнецов.

Рождение близнецов, зачатых от двух различных мужчин, - исключительно редкий феномен, который называют гетеропатернальной суперфекундацией. По различным оценкам, его вероятность составляет от одного на 400 до одного на 13 тысяч случаев.

В марте сообщалось, что жительница американского штата Техас за девять минут родила шестерых детей. На свет появились две девочки и четыре мальчика весом от 800 до 1300 граммов.