Ученые заявили о скором появлении беспохмельного алкоголя
Не вызывающий похмелье алкоголь появится в продаже в ближайшие пять лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, газете Guardian рассказал разработчик продукта, профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт.
Его изобретение, синтетический спирт Alcarelle, позволяет почувствовать опьянение, но не вызывает таких последствий, как интоксикация. В настоящее время Натт пытается усовершенствовать формулу, чтобы избавиться от "не очень приятного" вкуса.
Натт изобрел синтетический спирт еще в 1983 году, работая над изучением влияния алкоголя на рецепторы ГАМК для лечения болезней центральной нервной системы. Alcarelle, вероятно, будет регулироваться как пищевая добавка или ингредиент, поэтому проводятся не клинические испытания, а тестирование на безопасность. Продукт еще не прошел эту процедуру, так что, сетует ученый, пока продегустировать его можно только в его лаборатории.
Также, чтобы получить одобрение от регулирующих органов, производителю нужно представить готовый напиток. Автор формулы объединился с учеными-диетологами для решения этой задачи, которая обычно занимает около трех лет, но из-за уникальности Alcarelle это может занять больше времени.
Десять лет назад Натт был уволен с должности советника британского правительства по борьбе с наркотиками. Он оскандалился, заявив, что верховая езда более опасна, чем экстази. После этого он представил в ведущий научный медицинский журнал Lancet данные, показывающие, что выпивка более вредна для общества, чем героин или крэк.
В ноябре 2018 года был опубликован рейтинг самых пьющих стран Европы. Согласно исследованию, лидерами оказались эстонцы (15,35 литра чистого спирта в год). Вторую строчку заняла Литва (13,61 литра), третью Чехия (12,99 литра), на последнем месте по уровню пьянства оказалась Греция (6,53 литра).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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